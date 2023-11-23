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Тренер Боснії: Україна могла пройти кваліфікацію Євро через групу

Саво Мілошевич прокоментував жеребкування плей-оф відбору на Євро
Сьогодні 14:53 96 0
Тренер Боснії: Україна могла пройти кваліфікацію Євро через групу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України могла подолати кваліфікацію на Євро-2024 через групу.

Про це заявив тренер Боснії і Герцеговини Саво Мілошевич після жеребкування плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024.

"Є позитивні та негативні моменти. Це буде дуже важкий матч. Ми всі знаємо якості України. Вона могла легко пройти кваліфікацію через групу. З іншого боку, ми маємо можливість провести першу і, сподіваюся, другу гру вдома. Це перевага у таких іграх.

  Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною

Ми можемо бути задоволені. Нам потрібно зіграти дві гри вдома, якщо ми хочемо поїхати на Євро. Це велика справа. Це буде нелегко і ми знали, що це буде непросто, незалежно від суперників. Цей тип кваліфікації завжди складний. Одна гра дуже складна, потребує розумових та фізичних зусиль. Фаворитів немає", – сказав Мілошевич.

Україна зіграє проти Боснії і Герцеговини 21 березня на виїзді.

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