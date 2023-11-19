Спаллетті: Це гра, де ми зможемо отримати бажаний результат

Джерело - Чемпіон.
Збірна Італію впевнена в позитивному результаті матчу відбору на Євро-2024 проти України.
Про це сказав головний тренер "скуадра адзурри" Лучано Спаллетті.
"Хлопці почуваються добре, усі доступні. Тому вибір тепер за мною. Ми їдемо в Німеччину з упевненістю, що це гра, де ми зможемо отримати бажаний результат. У нас є п'ять доступних замін і різні характеристики, які можна використовувати. У нас є такі гравці, як К'єза, які знають, як змінити ситуацію. Ставлення має бути таким, щоб грати у тому стилі, про який ми домовлялися.
Україна - Італія: онлайн-трансляція
В України сильний підбір в атаці та гравців, які перебувають у хорошій формі на клубному рівні. Їхній потенціал у контратаках також може створити нам проблеми. Нам потрібно тиснути, перекривати зони і не залишати щілин, які буває складно закрити. Ми повинні діяти як команда і робити все можливе. Ми хочемо, щоб італійці закохалися в цю команду.
Спаллетті: Жоржиньйо залишиться штатним пенальтистом Італії
Багато хто хоче змусити нас відчути страх, нагадавши нам про важливість цього матчу, але мотивація виходить за рамки страху. Питання, яке ми повинні задати собі: "Чи повинен я перемогти? Чи хочу я перемогти?". Але всі так говорять. Більш реалістично: "Чи можу я виграти?". Авжеж. Це зводить нанівець усі страхи, які можуть бути навколо гри", – сказав Спаллетті.
#Italia, #Spalletti: 'Ho l’imbarazzo della scelta. Andiamo oltre le nostre possibilità per far innamorare il Paese' https://t.co/VM3qEIJMFx pic.twitter.com/srEtOmwaGS— calciomercato.com (@cmdotcom) November 19, 2023
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!