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Спаллетті: Це гра, де ми зможемо отримати бажаний результат

Спаллетті прокоментував матч зі збірною України
Сьогодні 17:21 245 0
Спаллетті: Це гра, де ми зможемо отримати бажаний результат
#Лучано Спаллетті

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італію впевнена в позитивному результаті матчу відбору на Євро-2024 проти України.

Про це сказав головний тренер "скуадра адзурри" Лучано Спаллетті.

"Хлопці почуваються добре, усі доступні. Тому вибір тепер за мною. Ми їдемо в Німеччину з упевненістю, що це гра, де ми зможемо отримати бажаний результат. У нас є п'ять доступних замін і різні характеристики, які можна використовувати. У нас є такі гравці, як К'єза, які знають, як змінити ситуацію. Ставлення має бути таким, щоб грати у тому стилі, про який ми домовлялися.

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В України сильний підбір в атаці та гравців, які перебувають у хорошій формі на клубному рівні. Їхній потенціал у контратаках також може створити нам проблеми. Нам потрібно тиснути, перекривати зони і не залишати щілин, які буває складно закрити. Ми повинні діяти як команда і робити все можливе. Ми хочемо, щоб італійці закохалися в цю команду.

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Багато хто хоче змусити нас відчути страх, нагадавши нам про важливість цього матчу, але мотивація виходить за рамки страху. Питання, яке ми повинні задати собі: "Чи повинен я перемогти? Чи хочу я перемогти?". Але всі так говорять. Більш реалістично: "Чи можу я виграти?". Авжеж. Це зводить нанівець усі страхи, які можуть бути навколо гри", – сказав Спаллетті.

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