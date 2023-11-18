Спаллетті: Жоржиньйо залишиться штатним пенальтистом Італії

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті не буде змінювати штатного пенальтиста національної команди.

Про це розповів сам наставник у коментарі Rai Sport.

"Ми добре грали усі 90 хвилин. Після пропущеного гола з кутового команда трохи покращилася. Слід виділити реакцію на рахунок 3:2.

Треба привітати голкіпера Північної Македонії. Він змусив Жоржиньйо повірити, що у нього є порожній простір. Жоржиньйо залишиться штатним виконавцем пенальті збірної Італії", - сказав Спаллетті.