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Спаллетті: Жоржиньйо залишиться штатним пенальтистом Італії

Сьогодні 11:10 192 0
Спаллетті: Жоржиньйо залишиться штатним пенальтистом Італії
#Жоржиньйо, #Лучано Спаллетті

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті не буде змінювати штатного пенальтиста національної команди.

Про це розповів сам наставник у коментарі Rai Sport.

"Ми добре грали усі 90 хвилин. Після пропущеного гола з кутового команда трохи покращилася. Слід виділити реакцію на рахунок 3:2.

Треба привітати голкіпера Північної Македонії. Він змусив Жоржиньйо повірити, що у нього є порожній простір. Жоржиньйо залишиться штатним виконавцем пенальті збірної Італії", - сказав Спаллетті.

Нагадаємо, Жоржиньйо втретє поспіль не реалізував пенальті в матчі за збірну Італії.

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