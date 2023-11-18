Україна - Італія: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
Збірна України у 8 турі кваліфікації чемпіонату Європи прийматиме національну команду Італії.
Матч відбудеться у понеділок, 20 листопада, на стадіоні Бай Арена в Леверкузені. Початок о 21:45 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу, починаючи з 21:00.
Пряма трансляція вирішального матчу - у медіасервісі MEGOGO (на телеканалі Футбол 1 або в розділі спорт) та на регіональних каналах Суспільного (крім ОТТ-сервісів).
Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).
Італія - Україна: відео голів і огляд матчу
У турнірній таблиці підопічні Реброва мають рівну кількість очок зі "скуадрою адзуррою", але команда Спаллетті випереджає суперника за додатковими показниками. Відтак у очній зустрічі Україні потрібно буде обов'язково перемагати, щоб посісти 2-ге прохідне місце на Євро. Італію, відповідно, влаштує нічия.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|7
|6
|1
|0
|21-3
|19
|2
|Італія
|7
|4
|1
|2
|16-9
|13
|3
|Україна
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|4
|Північна Македонія
|7
|2
|1
|4
|9-19
|7
|5
|Мальта
|8
|0
|0
|7
|2:20
|0
- Україна ніколи не перемагала Італію: команди зіграли між собою 9 матчів - 7 перемог Італії й 2 нічиї (різниця м'ячів - 4:17);
- Україна програла Італії всі офіційні матчі (6), різниця м'ячів - 3:14;
- Гол за синьо-жовтих у першому матчі на рахунку Андрія Ярмоленка. За італійців дублем відзначився Фраттезі.