Головне
Амосов програв Джексону чемпіонський пояс Bellator
Сьогодні 07:31 1123
Вірменія Петракова зіграла внічию з Вельсом: результати відбору Євро-2024
Сьогодні 17:57 22
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 17:50 140
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:23 1980
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Сьогодні 17:11 82316
“Пішов воювати, щоб зберегти життя молодим”, — спортивний журналіст нагороджений орденом "За мужність" III ступеня
Сьогодні 12:37 399
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією!
Сьогодні 12:26 3127
Любенович - новий головний тренер Миная
Сьогодні 12:25 260
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Сьогодні 09:42 3075
Італія перемогла Північну Македонію, Англія здолала Мальту: результати відбору на Євро-2024
Вчора 23:43 3139
Прямі трансляції

Україна - Італія: онлайн-трансляція

Сьогодні 17:23 1980 0
Україна - Італія: онлайн-трансляція
#Збірна України з футболу, #Збірна Італії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у 8 турі кваліфікації чемпіонату Європи прийматиме національну команду Італії.

Матч відбудеться у понеділок, 20 листопада, на стадіоні Бай Арена в Леверкузені. Початок о 21:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу, починаючи з 21:00.

Пряма трансляція вирішального матчу - у медіасервісі MEGOGO (на телеканалі Футбол 1 або в розділі спорт) та на регіональних каналах Суспільного (крім ОТТ-сервісів).

Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

Італія - Україна: відео голів і огляд матчу

У турнірній таблиці підопічні Реброва мають рівну кількість очок зі "скуадрою адзуррою", але команда Спаллетті випереджає суперника за додатковими показниками. Відтак у очній зустрічі Україні потрібно буде обов'язково перемагати, щоб посісти 2-ге прохідне місце на Євро. Італію, відповідно, влаштує нічия.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 7 6 1 0 21-3 19
2  Італія 7 4 1 2 16-9 13
3  Україна  7 4 1 2 11-8 13
4  Північна Македонія 7 2 1 4 9-19 7
5  Мальта 8 0 0 7 2:20 0
  • Україна ніколи не перемагала Італію: команди зіграли між собою 9 матчів - 7 перемог Італії й 2 нічиї (різниця м'ячів - 4:17);
  • Україна програла Італії всі офіційні матчі (6), різниця м'ячів - 3:14;
  • Гол за синьо-жовтих у першому матчі на рахунку Андрія Ярмоленка. За італійців дублем відзначився Фраттезі.
Коментарі ()
Популярне зараз
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 82316
Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі 26111
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 3127
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 37885
Донбас порожняк нє гоніт: 15 років тому почав мовлення телеканал Футбол Донбас порожняк нє гоніт: 15 років тому почав мовлення телеканал Футбол 6744 1
Італія перемогла Північну Македонію, Англія здолала Мальту: результати відбору на Євро-2024 Італія перемогла Північну Македонію, Англія здолала Мальту: результати відбору на Євро-2024 3139
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 32644
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24929
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2605 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 55085
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109677 4
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19453