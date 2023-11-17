Евертон: Клуб шокований і розчарований рішенням комісії АПЛ

Евертон виступив із заявою щодо зняття 10 очок

Джерело - офіційний сайт Евертона.

Евертон виступив з офіційною заявою щодо зняття 10 очок у сезоні АПЛ через порушення правил фінансового фейр-плею.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Футбольний клуб Евертон шокований і розчарований рішенням комісії АПЛ. Клуб вважає, що Комісія наклала абсолютно непропорційну та несправедливу спортивну санкцію. Клуб вже повідомив про намір оскаржити рішення в АПЛ. Тепер розпочнеться процес апеляції, і справу клубу розглядатиме Апеляційна рада, призначена відповідно до правил Прем'єр-ліги в належний час.

Актуально: Дайч оцінив прогрес Миколенка

Евертон стверджує, що він був відкритим і прозорим у інформації, яку він надавав Прем'єр-лізі, і що він завжди поважав чесність процесу. Клуб не визнає висновок про те, що він не діяв з максимальною добросовісністю, і не розуміє звинувачення, зроблене Прем'єр-лігою під час розгляду. Суворість накладених Комісією санкцій не є ані справедливим, ані розумним відображенням наданих доказів.

Раніше Миколенко увійшов у команду тижня АПЛ за версією Ширера

Клуб також з великим інтересом стежитиме за рішеннями, прийнятими в будь-яких інших справах, що стосуються Правил прибутку та сталого розвитку Прем'єр-ліги. Евертон не може ширше коментувати це питання, поки не завершиться апеляційний процес", – йдеться у заяві.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!