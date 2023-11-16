Український захисник Евертона Віталій Миколенко останнім часом дуже прогресує.

Про це розповів головний тренер "ірисок" Шон Дайч.

"Оборона для захисника має бути на першому місці. Саме з цієї причини тебе називають захисником. Зараз футбол змінився, але я люблю захисників, які вміють оборонятися. І Миколенко точно вміє це робити.

Зараз він почав показувати, що може проявити себе і в атаці. Віталій - мобільний гравець, сильний, фізична форма постійно покращується, як і психологічний настрій.

Він заслуговує на ту похвалу, яку отримує. І зараз Миколенко насолоджується моментом", - відзначив Дайч.