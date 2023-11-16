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Дайч оцінив прогрес Миколенка

Шон Дайч прокоментував результативність Віталія Миколенка
Сьогодні 12:54 177 0
Дайч оцінив прогрес Миколенка
Фото - gettyimages
#Евертон, #Віталій Миколенко, #Шон Дайч

Джерело - isport.ua.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко останнім часом дуже прогресує.

Про це розповів головний тренер "ірисок" Шон Дайч.

"Оборона для захисника має бути на першому місці. Саме з цієї причини тебе називають захисником. Зараз футбол змінився, але я люблю захисників, які вміють оборонятися. І Миколенко точно вміє це робити.

Зараз він почав показувати, що може проявити себе і в атаці. Віталій - мобільний гравець, сильний, фізична форма постійно покращується, як і психологічний настрій.

Він заслуговує на ту похвалу, яку отримує. І зараз Миколенко насолоджується моментом", - відзначив Дайч.

У поточному сезоні українець провів 11 матчів за англійський клуб у всіх турнірах, у яких забив два голи.

Раніше Евертон з голом Миколенка обіграв Крістал Пелес.

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