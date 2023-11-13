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Миколенко увійшов у команду тижня АПЛ за версією Ширера

Українець посів місце у трійці центральних захисників
Сьогодні 19:42 298 0
Миколенко увійшов у команду тижня АПЛ за версією Ширера
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Ньюкасл Юнайтед, #Ширер

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Ньюкасла Алан Ширер представив свою команду 12-го туру АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

До одинадцяти найкращих футболістів за підсумками ігрового тижня Ширер включив українського захисника Евертона Віталія Миколенка.

  Тренер Евертона Дайч: Миколенко – гольова машина

У команді експерта українець представлений на позиції одного з трійки центральних захисників.

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