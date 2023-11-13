Миколенко увійшов у команду тижня АПЛ за версією Ширера

Джерело - Чемпіон.
Колишній форвард Ньюкасла Алан Ширер представив свою команду 12-го туру АПЛ.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
До одинадцяти найкращих футболістів за підсумками ігрового тижня Ширер включив українського захисника Евертона Віталія Миколенка.
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У команді експерта українець представлений на позиції одного з трійки центральних захисників.
🥁 Introducing... Alan Shearer's Team of the Week!— Premier League (@premierleague) November 13, 2023
What do you think of his picks? pic.twitter.com/uLw4FGhjHD
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