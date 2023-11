Миколенко увійшов у команду тижня АПЛ за версією Ширера

Колишній форвард Ньюкасла Алан Ширер представив свою команду 12-го туру АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

До одинадцяти найкращих футболістів за підсумками ігрового тижня Ширер включив українського захисника Евертона Віталія Миколенка.

Тренер Евертона Дайч: Миколенко – гольова машина

У команді експерта українець представлений на позиції одного з трійки центральних захисників.

🥁 Introducing... Alan Shearer's Team of the Week!



What do you think of his picks? pic.twitter.com/uLw4FGhjHD