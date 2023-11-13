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УАФ хоче прописати у регламент УПЛ пункт, згідно з яким матчі можна переносити без згоди клубів

Журналіст розповів про можливі наслідки матчу Кривбас - Динамо
Сьогодні 17:11 199 0
УАФ хоче прописати у регламент УПЛ пункт, згідно з яким матчі можна переносити без згоди клубів
#Динамо Київ, #Кривбас, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

УАФ може змінити регламент УПЛ через те, що Кривбас не захотів переносити матч з Динамо (0:2).

Про це розповів журналіст Сергій Ребров.

"Матч Кривбас - Динамо, який УАФ дуже хотіла перенести. Сергій Ребров хотів перенести з неділі на суботу, щоб футболісти Динамо, викликані у збірну, встигали нормально доїхати з Кривого Рогу у розташування у Польщі. Відновилися і підготувалися до матчу проти Лехії, а потім вже і проти Італії.

  Кривбас - Динамо 0:2: огляд матчу

Динамо було за, а Кривбас вперся, як і минулого сезону, коли не погодився на перенесення домашнього матчу з Шахтарем. Такі вони там у Кривбасі. Є календар, складений перед сезоном, під яким підписалися усі клуби. Така в людей позиція.

  Читайте: Кривбас хоче покарати Динамо

Найсмішніше в цій ситуації - висновок, який, за інформацією, яка долетіла до мого сільського кабінету, зробили в УАФ. Вони хочуть прописати у регламент змагань УПЛ пункт, згідно з яким можна без згоди клубів на вимогу чи то УАФ, чи то тренера національної збірної переносити матчі", - сказав Вацко.

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