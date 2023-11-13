Головне
СК Дніпро-1 на характері переміг Шахтар у 14 турі УПЛ
Вчора 20:51 900
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 12:29 341986 5
Італійська відповідь Караваєву: гравець Інтера забив супергол ударом із 56 метрів
Сьогодні 11:25 652
Гол Коваленка приніс Емполі сенсаційну перемогу над Наполі: результати матчів Серії А
Вчора 23:41 1039
Збірна України з фехтування виграла етап Кубка світу в Італії
Вчора 20:27 558
Збірна України програла Португалії у відборі на Євробаскет-2025
Вчора 20:12 484
Чорноморець вдома поступився Рух у 14 турі УПЛ
Вчора 18:57 462
Мілан може підписати Довбика
Вчора 17:54 769
Збірна України переграла Нідерланди у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг
Вчора 16:40 705
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Вчора 16:31 20527
Прямі трансляції

Кривбас хоче покарати Динамо

Між Кривбасом і Динамо виник конфлікт
Сьогодні 12:10 325 0
Кривбас хоче покарати Динамо
#Динамо Київ, #Кривбас

Джерело - fckryvbas.com.

Кривбас вимагає покарати Динамо, оскільки представники киян не з'явилися до флеш-зони YouTube-каналу криворіжців, на якому відбувалася трансляція гри.

Про це йдеться в заяві клубу.

"Кривбас здивований реакцією клубу Динамо Київ на ситуацію, яка склалась після матчу 14 туру УПЛ між нашими командами. Адже відмова тренера команди від післяматчевого флешінтерв’ю є прямим порушенням норми Регламенту змагань.

В статті 50 чітко зазначено, що проведення флешінтерв’ю для Офіційного мовника з головним тренером та футболістами, що брали участь у матчі, є обов’язковим для кожного клубу та має відбутися до початку пресконференції. Згідно нещодавніх змін у Законі України, організатор матчу виступає офіційним мовником.

Нам дуже пикро, що більше ніж 620 тисяч глядачів, які дивились цю гру, не почули коментар в.о. головного тренера Динамо Олександра Шовковського. Враховуючи, що в пункті 7 статті 50 вказано, що у разі неявки головного тренера або футболіста для зйомки флешінтерв’ю, до клубу застосовуються дисциплінарні санкції. Тому надалі нехай оцінку ситуації дають відповідні органи українського футболу", - йдеться в повідомленні.

Раніше у Динамо пояснили відсутність головного тренера у флеш-зоні YouTube-каналу Кривбаса.

Коментарі ()
Популярне зараз
Челсі та Манчестер Сіті у шаленому матчі зіграли внічию: результати ігор 12 туру АПЛ Челсі та Манчестер Сіті у шаленому матчі зіграли внічию: результати ігор 12 туру АПЛ 1055
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 341986 5
Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського 37521
Коваленко забив переможний гол-красень у ворота Наполі Коваленко забив переможний гол-красень у ворота Наполі 1328
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 20527
Шахтар - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Шахтар - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1060
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2538 2
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3867
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 302855
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155191 7
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19362
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 142417