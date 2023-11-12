Джерело - Чемпіон.
Динамо здобуло виїзну перемогу над Кривбасом у межах 14-го туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 12 листопада
Кривбас - Динамо (Київ) 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 8 Ванат, 0:2 - 27 Караваєв
Кривбас: Кліщук - Дібанго, Бескоровайний (к), Стецьков, Понєдєльнік - Бізімана, Приходько (Рябов 18) - Жан По (Кожушко 46), Ілич, Кузик - Задерака (Вакулка 74)
Динамо: Бущан - Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик - Шепелєв (Андрієвський 80), Бражко (к) - Караваєв (Малиш 90), Царенко (Буяльський 80), Беніто (Кабаєв 46) - Ванат (Супряга 80).
Попередження 90 Андрієвський
Вилучення 12 Бескоровайний
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