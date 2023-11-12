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Кривбас - Динамо 0:2: огляд матчу

Господарі грали в меншості з 12-ї хвилини через вилучення Бескоровайного
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Кривбас - Динамо 0:2: огляд матчу
#Динамо Київ, #Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло виїзну перемогу над Кривбасом у межах 14-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 12 листопада

Кривбас - Динамо (Київ) 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Ванат, 0:2 - 27 Караваєв

Кривбас: Кліщук - Дібанго, Бескоровайний (к), Стецьков, Понєдєльнік - Бізімана, Приходько (Рябов 18) - Жан По (Кожушко 46), Ілич, Кузик - Задерака (Вакулка 74)

Динамо: Бущан - Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик - Шепелєв (Андрієвський 80), Бражко (к) - Караваєв (Малиш 90), Царенко (Буяльський 80), Беніто (Кабаєв 46) - Ванат (Супряга 80).

Попередження 90 Андрієвський

Вилучення 12 Бескоровайний

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