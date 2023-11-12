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Президент Реала Перес: Суперліга необхідна як ніколи

Президент Реала незадоволенний УФЄА
Сьогодні 10:56 352 0
Президент Реала Перес: Суперліга необхідна як ніколи
#Реал Мадрид, #УЄФА, #Флорентіно Перес

Джерело - Tribuna.com.

Методи управління УЄФА застарілі, тому європейський футбол повинен рухатися в іншому напрямку.

Про це заявив президент Реала Флорентіно Перес.

"Футбол переживає дуже серйозну інституційну проблему. Суперліга необхідна як ніколи. Клуби – це ті, хто повинен керувати всім і встановлювати правила, яких всі дотримуються. Клуби не можуть бути державою, яка втрачає сотні мільйонів. Проєкт Суперліги не хоче покінчити з національними чемпіонатами. Ми просто хочемо покращити та посилити футбол.

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Зараз Лігу чемпіонів хочуть замінити іншим турніром з більшою кількістю ігор і меншим заробітком – цього ніхто не розуміє. Новий формат Ліги чемпіонів ще більше віддалить нас від молодих вболівальників. Саме це найбільше влаштовує керівництво УЄФА, яке керується інтересами своїх менеджерів, а не інтересами вболівальників чи клубів.

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Вони зацікавлені лише у збереженні цієї системи управління. Немає прозорості, і вони не борються з іншими видами спорту, які стають дедалі ближчими до молоді. Вони не хочуть розвиватися. Нас, футбольні клуби, вже обігнали північноамериканські спортивні клуби. За перегляд футболу беруть усе більше, а продукт стає все гірше.

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Стратегія не повинна полягати в тому, щоб брати за футбол 10 відсотків від зарплати. УЄФА не має права встановлювати монополію. 21 грудня ми дізнаємося рішення Європейського суду. Від цього залежить майбутнє європейського фтуболу", – сказав Перес.

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