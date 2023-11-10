Захисник Баварії хоче перейти у Реал

Альфонсо Девіс може змінити клуб

Захисник Баварії Альфонсо Девіс ще не прийняв рішення щодо свого майбутнього, але наразі схиляється до переходу у Реал.

Про це повідомляє SPORT1.

Його представник Недал Хуосе вже деякий час перебуває в тісному контракті з Хуні Калафатом, який є головою скаутського відділу клубу.

"Вершкові" планують підписати нового нападника та лівого захисника наступного літа, і канадець якраз є ціллю номер один.

Баварія не хоче втрачати 23-річного футболіста за жодних обставин і збирається продовжити з ним контракт, але перемовини вже кілька місяців перебувають на паузі.

Сума трансферу може скласти від 40 до 50 мільйонів євро, враховуючи, що чинний контракт Девіса спливає у 2025 році.

Раніше у Реалі оцінили майбутнє Модрича.