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Захисник Баварії хоче перейти у Реал

Альфонсо Девіс може змінити клуб
Сьогодні 18:13 140 0
Захисник Баварії хоче перейти у Реал
Фото - Getty Images
#Баварія, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Альфонсо Девіс

Джерело - tribuna.com.

Захисник Баварії Альфонсо Девіс ще не прийняв рішення щодо свого майбутнього, але наразі схиляється до переходу у Реал.

Про це повідомляє SPORT1.

Його представник Недал Хуосе вже деякий час перебуває в тісному контракті з Хуні Калафатом, який є головою скаутського відділу клубу.

"Вершкові" планують підписати нового нападника та лівого захисника наступного літа, і канадець якраз є ціллю номер один.

Баварія не хоче втрачати 23-річного футболіста за жодних обставин і збирається продовжити з ним контракт, але перемовини вже кілька місяців перебувають на паузі.

Сума трансферу може скласти від 40 до 50 мільйонів євро, враховуючи, що чинний контракт Девіса спливає у 2025 році.

Раніше у Реалі оцінили майбутнє Модрича.

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