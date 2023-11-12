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Лунін врятував Реал від гола під час виходу сам на сам у матчі Ла Ліги

Друга поспіль упевнена гра від Андрія!
Сьогодні 00:56 Андрій Дунець 843 0
Лунін врятував Реал від гола під час виходу сам на сам у матчі Ла Ліги
#Андрій Лунін, #Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін зіграв упевнено на старті матчу 13-го туру іспанської Ла Ліги між мадридським Реалом та Валенсією.

На 15-й хвилині український воротар не знітився під час виходу сам на сам з Уґо Дуро.

Відео

У підсумку "вершкові" розгромили "кажанів" із рахунком 5:1, а український воротар провів другу поспіль упевнену гру.

Нагадаємо, в середу Лунін потрапив до стартового складу Реала після раптової травми Кепи Аррісабалаґи на передматчевій розминці гри проти Браги в Лізі чемпіонів. Тоді Андрієві вдалося відбити пенальті.

Інший українець, Роман Яремчук, вийшов на поле в складі гостей на 70-й хвилині, але результативними діями не відзначився.

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