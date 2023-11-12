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Реал Мадрид - Валенсія 5:1: огляд матчу Ла-Ліги

Андрій Лунін відіграв повний матч
Сьогодні 08:57 210 0
Реал Мадрид - Валенсія 5:1: огляд матчу Ла-Ліги
#Андрій Лунін, #Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Реал розгромив Валенсію у межах 13-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

13 тур, 11 листопада

Реал Мадрид - Валенсія 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Карвахаль, 2:0 - 42 Вінісіус, 3:0 - 49 Вінісіус, 4:0 - 50 Родріго, 5:0 - 84 Родріго, 5:1 - 88 Дуро

Український голкіпер Реала Андрій Лунін відіграв повний матч. Водночас нападник Валенсії Роман Яремчук вийшов на 70-й хвилині гри.

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