Джерело - Чемпіон.
Реал розгромив Валенсію у межах 13-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
13 тур, 11 листопада
Реал Мадрид - Валенсія 5:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 3 Карвахаль, 2:0 - 42 Вінісіус, 3:0 - 49 Вінісіус, 4:0 - 50 Родріго, 5:0 - 84 Родріго, 5:1 - 88 Дуро
Український голкіпер Реала Андрій Лунін відіграв повний матч. Водночас нападник Валенсії Роман Яремчук вийшов на 70-й хвилині гри.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!