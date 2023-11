Вільярреал визначився із наступним головним тренером команди

Колишній тренер Марселя Марселіно Гарсія Тораль може повернутися у Вільярреал.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанський клуб впевнений, що найближчим часом підпише контракт з 58-річним спеціалістом.

