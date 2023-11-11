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Вільярреал визначився із наступним головним тренером команди

Марселіно може повернутися у Вільярреал
Сьогодні 09:35 228 0
Вільярреал визначився із наступним головним тренером команди
#Вільярреал, #Марселіно

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Марселя Марселіно Гарсія Тораль може повернутися у Вільярреал.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанський клуб впевнений, що найближчим часом підпише контракт з 58-річним спеціалістом.

Він має замінити Пачету, якого було вчора звільнено.

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