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Вільярреал звільнив головного тренера

Вільярреал залишився без тренера
Сьогодні 20:26 228 0
Вільярреал звільнив головного тренера
#Вільярреал, #Пачета

Джерело - villarrealcf.es.

Вільярреал оголосив про розірвання угоди з головним тренером Пачетою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команду тимчасово очолить спортивний директор Мігель Анхель Тена.

55-річний фахівець (справжнє ім’я – Хуан Хосе Мартін Рохо) пропрацював на посаді наставника левантійського клубу лише два місяці.

9 вересня Пачета змінив Кіке Сетьєна, якого було звільнено через незадовільні результати на старті сезону. Вільярреал також розглядав кандидатури Хулена Лопетегі та Рауля Гонсалеса.

Раніше Вільярреал переграв Маккабі.

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