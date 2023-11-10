Вільярреал звільнив головного тренера

Вільярреал залишився без тренера

Вільярреал оголосив про розірвання угоди з головним тренером Пачетою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команду тимчасово очолить спортивний директор Мігель Анхель Тена.

55-річний фахівець (справжнє ім’я – Хуан Хосе Мартін Рохо) пропрацював на посаді наставника левантійського клубу лише два місяці.

9 вересня Пачета змінив Кіке Сетьєна, якого було звільнено через незадовільні результати на старті сезону. Вільярреал також розглядав кандидатури Хулена Лопетегі та Рауля Гонсалеса.

Раніше Вільярреал переграв Маккабі.