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Моурінью: У футболі найважливіше - перемагати, а не продавати філософію

Сьогодні 22:03 196 0
Моурінью: У футболі найважливіше - перемагати, а не продавати філософію
Фото: Getty Images
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - Gameplan-a.com.

Найважливішим у футболі є перемоги.

По це заявив головний тренер Роми Жозе Моурінью.

"У футболі найважливіше - перемагати, а не продавати філософію. Це не продаж виправдань. Це значить бути переможцем. Треба мати сильну особистість, щоб сказати: "Добре, я бос, я приймаю рішення. Це не підлягає обговоренню". Якщо тренування починаються о 10-й ранку - не чекаю жодної хвилини.

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Навіть якщо ти Дієго Марадона, якого я ніколи не мав задоволення чи честі тренувати, починати з 10-ї – означає починати з 10-ї. Команда – найголовніше. Навіть якщо ти найкращий гравець у світі. Гравець із найвищим статусом у клубі: команда – найважливіше. Як тренер, ти повинен бути м’яким і сильним.

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Можливо, слово "м’який" не підходить – треба бути відкритими, дуже відкритими до того, що думають гравці, до того, що відчувають гравці. А не просто дотримуватися власних ідей, тому що працюєш з командою. Команда повинна мати голос, свою думку, ділитися нею. Треба бути відкритими з гравцями, щоб все працювало як команда. Виграєш три матчі поспіль, але це не рай, бо поразка наближається.

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Програєш два-три матчі поспіль - також не пекло, бо збираєшся вибратися з цього темного моменту і знову перемагати. Дуже важливо тримати баланс, багато чого навчився з досвідом. Вважаю, чим більше у тебе досвіду, тим ти збалансованіший. Гравці дивляться на тебе і бачать камінь – а також когось, кому вони можуть довіряти", - сказав Моурінью.

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