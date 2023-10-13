Ромі запропонували підписати ексзахисника Баварії

Послуги ексцентрального захисника Баварії Жерома Боатенга запропонували Ромі.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Команда Жозе Моуріньо зараз відчуває дефіцит виконавців у центрі захисту. Кріс Смоллінг і Дієго Льоренте травмовані, а Еван Ндіка в січні вирушить на Кубок Африки.

Незважаючи на це, Рома в підписанні Боатенга не зацікавлена. Італійський клуб не влаштовує фізична форма 35-річного ветерана, а також те, що він хоче контракт не просто до кінця сезону, а з опцією продовження ще на рік.

Раніше Боатенг відхилив пропозицію клубу з росії.