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Моурінью залишить Рому наприкінці сезону

Рома змінить головного тренера
Сьогодні 10:38 240 0
Моурінью залишить Рому наприкінці сезону
Фото - Getty Images
#Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Жозе Моурінью

Джерело - sky.it.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью залишить римський клуб наприкінці сезону 2023/24.

Про це повідомляє Sky Sports Italia.

60-річний португалець та керівництво "вовків" не збираються продовжувати угоду, яка закінчується влітку 2024 року.

Наразі жодних переговорів про пролонгацію договору між тренером та "джалороссі" не ведеться.

Наразі Рома набрала 11 очок після 8 матчів і посідає 10-те місце у турнірній таблиці Серії A.

Раніше повідомлялося, що Флік може замінити Моурінью у Ромі.

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