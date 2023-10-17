Моурінью залишить Рому наприкінці сезону

Рома змінить головного тренера

Головний тренер Роми Жозе Моурінью залишить римський клуб наприкінці сезону 2023/24.

Про це повідомляє Sky Sports Italia.

60-річний португалець та керівництво "вовків" не збираються продовжувати угоду, яка закінчується влітку 2024 року.

Наразі жодних переговорів про пролонгацію договору між тренером та "джалороссі" не ведеться.

Наразі Рома набрала 11 очок після 8 матчів і посідає 10-те місце у турнірній таблиці Серії A.

Раніше повідомлялося, що Флік може замінити Моурінью у Ромі.