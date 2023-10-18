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Півзахисник Ювентуса заборгував 3 млн євро через ставки

Півзахисник Ювентуса та Ніколо Фаджолі дав показання прокурору
Сьогодні 16:15 295 0
Півзахисник Ювентуса заборгував 3 млн євро через ставки
#Ювентус, #Ніколо Фаджолі

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Півзахисник Ювентуса та Ніколо Фаджолі дав показання прокурору під час розгляду справи про розміщення ним ставок у нелегальних букмекерів, за підсумками чого його дискваліфікували на 7 місяців.

Про це повідомляє La Gazzetta Dello Sport.

"Я почав робити ставки в Тірренії під час тренувального табору збірної Італії U-21. Я опинився в стані стресу, спричиненого боргами. Найгірший період я пройшов у березні-квітні 2023 року. Під час матчу з Сассуоло я припустився технічної помилки і був замінений. Сльози на лаві запасних - це наслідок думок про мої борги по ставках.

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Коли я грав за Кремонезе, мама порадила мені поїхати лікуватися. Я їздив туди кілька разів. У мене була ілюзія, що я можу обійтися без цього. Насправді я грав на будь-якій спортивній події, яку дивився по телевізору, включно з футболом. Перші ставки я робив на тенісні події, а вже потім на футбол, але я ніколи не ставив на матчі Кремонезе та Ювентуса.

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Близько 110 000 євро я заборгував одному нелегальному букмекеру, близько 1,5 мільйона - іншому, близько 1,3 мільйона - третьому. 17 000 євро я був винен юридичному агентству в провінції Порденоне, близько 31 000 євро - нелегальному банку в провінції Комо.

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Борг ріс, а я отримував погрози фізичної розправи (наприклад: "Я зламаю тобі ноги"). Я думав, що граю лише для повернення боргу. У жовтні 2022 року Раду Дрегушин позичив мені 40 000 євро. Я сказав йому, що мені потрібно купити годинник, а мої рахунки заблокувала мама", - сказав Фаджолі.

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