Фаджолі зізнався у здійсненні ставок на футбольні матчі

Гравцю загрожує тривала дискваліфікація

Джерело - Corriere della Sera.

Півзахисник Ювентуса Ніколо Фаджолі ризикує отримає тривалу дискваліфікацію за ставки.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

22-річний італієць та його адвокати вирішили зізнатися у здійсненні ставок на футбольні матчі, щоб пом'якшити покарання. При цьому наголошується, що гравець ніколи не ставив на матчі команд, у яких виступав.

Також адвокати зазначили, що у футболіста є ігрова залежність із юнацького віку, коли він активно грав у покер.

Якщо розслідування підтвердить причетність Фаджолі до нелегальних ставок, його можуть дискваліфікувати на три роки або більше. Також можливий грошовий штраф.

Нагадаємо, двох гравців збірної Італії підозрюють у незаконних ставках.