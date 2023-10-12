Ювентус хоче повернути Бернардескі

Ювентус шукає півзахисника

Ювентус шукає півзахисника через можливу дискваліфікацію Поля Погба та Ніколо Фаджолі: француз – через допінг, італієць – через підозри в нелегальних ставках.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У туринського клубу виник дефіцит гравців у півзахисті. Заповнити його хочуть за допомогою колишнього гравця команди, Федеріко Бернардескі, який з 2022 року виступає в МЛС за Торонто. Сам 29-річний італієць готовий повернутися до "Старої синьйори".

Нагадаємо, Ювентус готовий підписати Санчо взимку.