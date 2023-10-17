Бонуччі загрожує дискваліфікація на 6 місяців

Бонуччі фігурує у справі Фаджолі

Леонардо Бонуччі може отримати тривалу дискваліфікацію у справі його колишнього одноклубника Ніколо Фаджолі.

Про це повідомляє La Repubblica.

Раніше півзахисник Ювентуса зізнався слідчим, що робив ставки на футбольні матчі. Повідомлялося, що гравцеві загрожує бан щонайменше на три роки і штраф у розмірі 25 тисяч євро і більше.

Поліція в результаті перевірки телефону Фаджолі з'ясувала, що Бонуччі і ще один гравець Ювентуса знали про те, що 22-річний італієць робив ставки у нелегальних букмекерів.

Футболісти зобов'язані повідомляти такі відомості у федеральну прокуратуру Італії. Захисник Уніона цього не зробив - тепер йому загрожує дискваліфікація мінімум на шість місяців.

Раніше Даніло став новим капітаном Ювентуса замість Бонуччі.