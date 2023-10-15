Воробей: Мудрик як дитина, його треба водити за ручку

Колишній гравець Шахтаря прокоментував виступи Михайла Мудрика та Олександра Зінченка

Михайло Мудрик та Олександр Зінченко мають грати краще за збірну України.

Про це розповів колишній нападник національної команди Андрій Воробей.

"Я б більше вимагав від Мудрика та Зінченка. Вони вчора нічого не показали. Мудрик мав пару проходів, але його гра в обороні не витримує жодної критики. Його можна критикувати дуже довго. Я чекаю від Мудрика набагато більшого. У сучасному футболі потрібно вміти грати не лише в атаку, а й у захисті та середині. Те саме стосується і Зінченка, проти македонців він мало рухався.

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До Мудрика потрібен індивідуальний підхід, можливо, і психолог. Він як дитина, з ним треба розмовляти та водити його за ручку, хоч він і коштує 100 мільйонів. Насправді його трохи переоцінили, але маємо те, що маємо. Занадто рано на Мудрика одягли лаври лідера та топгравця. Йому ще працювати та працювати – через піт і через не можу.

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Тільки так він досягне результату. Так, у Мудрика є шалені дані, швидкість, бачення, але в нього не вистачає сірої речовини в голові для прийняття рішень. Це приходить з часом. На нього зараз чиниться великий тиск. Можливо, Мудрику було рано переходити до такого топклубу як Челсі. Можливо, ідеальним варіантом був "Арсенал".

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Але сталося так, як сталося. Тепер Михайлу треба пройти через це. Перебороти тиск Мудрик може лише тренуваннями, працею та своїм бажанням", - сказав Воробей.

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