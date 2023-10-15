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Воробей: Мудрик як дитина, його треба водити за ручку

Колишній гравець Шахтаря прокоментував виступи Михайла Мудрика та Олександра Зінченка
Сьогодні 15:20 233 0
Воробей: Мудрик як дитина, його треба водити за ручку
#Воробей, #Михайло Мудрик

Джерело - sport-express.ua.

Михайло Мудрик та Олександр Зінченко мають грати краще за збірну України.

Про це розповів колишній нападник національної команди Андрій Воробей.

"Я б більше вимагав від Мудрика та Зінченка. Вони вчора нічого не показали. Мудрик мав пару проходів, але його гра в обороні не витримує жодної критики. Його можна критикувати дуже довго. Я чекаю від Мудрика набагато більшого. У сучасному футболі потрібно вміти грати не лише в атаку, а й у захисті та середині. Те саме стосується і Зінченка, проти македонців він мало рухався.

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До Мудрика потрібен індивідуальний підхід, можливо, і психолог. Він як дитина, з ним треба розмовляти та водити його за ручку, хоч він і коштує 100 мільйонів. Насправді його трохи переоцінили, але маємо те, що маємо. Занадто рано на Мудрика одягли лаври лідера та топгравця. Йому ще працювати та працювати – через піт і через не можу.

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Тільки так він досягне результату. Так, у Мудрика є шалені дані, швидкість, бачення, але в нього не вистачає сірої речовини в голові для прийняття рішень. Це приходить з часом. На нього зараз чиниться великий тиск. Можливо, Мудрику було рано переходити до такого топклубу як Челсі. Можливо, ідеальним варіантом був "Арсенал".

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Але сталося так, як сталося. Тепер Михайлу треба пройти через це. Перебороти тиск Мудрик може лише тренуваннями, працею та своїм бажанням", - сказав Воробей.

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