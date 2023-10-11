Ахметов: Вірю, що Мудрик підкорить футбольну Європу

Частина коштів від трансферу Михайла Мудрика в Челсі були спрямовані на проєкт підтримки захисників Маріуполя "Серце "Азовсталі".

Про це розповів президент Шахтаря Рінат Ахметов.

"Цього сезону Шахтар не лише перемагав на полі, а й добивався нових досягнень поза його межами. Перехід Михайла Мудрика до Челсі став рекордним трансфером в історії клубу та українського футболу загалом. Маю подвійні почуття щодо цього переходу. З одного боку, я не хочу втрачати сильних футболістів, які можуть дати багато користі Шахтарю.

З іншого, я радію, що вихованець нашої академії, молодий український гравець виступає в найсильнішому футбольному чемпіонаті планети – АПЛ. Наші гравці можуть і повинні бути серед найкращих у світі. І я вірю, що в Михайла все вийде, що завдяки таланту, помноженому на наполегливу працю, він досягне всіх можливих спортивних вершин, підкорить футбольну Європу та втілить свої мрії.

Частину коштів від трансферу Мудрика я вирішив спрямувати на проєкт підтримки захисників Маріуполя "Серце "Азовсталі", який допомагає майже 10 тисячам захисників міста та членам їхніх родин. Моя позиція залишається незмінною – ми допомагали і допомагатимемо нашим військовим, мирним українцям, дітям, які втратили в цій війні батьків, – усім, хто потребує нашої підтримки і кому ми можемо допомогти. Сьогодні наша головна спільна мета – разом наближати перемогу України.

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