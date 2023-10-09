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Мудрик втратив 5 млн у трансферній вартості

Ярмолюк став дорожчим на 600 тисяч євро
Сьогодні 15:55 101 0
Мудрик втратив 5 млн у трансферній вартості
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Борнмут, #Брентфорд, #Евертон, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Віталій Миколенко, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Трансферна ціна вінгера Челсі Михайла Мудрика була знижена до 45 млн євро.

Про це повідомляє портал Transfermarkt, який оновив вартість гравців АПЛ.

Раніше українського півзахисника оцінювали в 50 млн євро.

Вартість Олександра Зінченка з Арсенала залишилася на рівні 42 млн євро.

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Захисник Евертона Віталій Миколенко оцінений у 25 млн євро. Центрбек Борнмута Ілля Забарний зберіг вартість 20 млн євро.

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк став дорожчим на 600 тисяч євро - тепер його оцінюють в 1 млн.

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