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Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО

Черговий неприємний діалог талановитого футболіста з уболівальником
Сьогодні 17:19 Андрій Дунець 311 0
Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Збірна Північної Македонії з футболу, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик мав не дуже приємний діалог з уболівальником перед тим, як зайти в автобус збірної України.

Один фан викрикнув із натовпу "London is red", маючи на увазі, що головною командою столиці Англії є Арсенал, а не Челсі, за який виступає Мудрик.

Футболіст на це відповів запитанням: "Що ж ти фотографуєш тоді?"

Відео

Це далеко не перший випадок нелюб'язного спілкування Мудрика з фанатами. Так, у кінці серпня з українця поглузували на одній із вулиць Лондона, поки він сидів у машині.

Нагадаємо, збірна Україна зараз перебуває у Празі, де 14 жовтня проведе матч відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії.

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