Денисов: Лучі пояснив, що він не може відсторонювати арбітрів

Представники клубів вищого дивізіону України провели робочу нараду з Комітетом арбітрів УАФ, обговоривши та проаналізувавши за участі керівника комітету Лучано Лучі та головного експерта з арбітражу Ніколи Ріццолі суперечливі ігрові моменти.

Про це розповів директор з медіа, маркетингу та спонсорства Полісся Олександр Денисов.

"Була пропозиція про збільшення преміальної основи для арбітрів. Якщо арбітр добре відсудив, отримав певну кількість балів, то він отримує додаткові кошти. Формують бонусний або преміальний фонд самі клуби. Але зараз вирішили не розглядати це питання. Вирішили сконцентруватись на тих питаннях, які є зараз.

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Було багато пропозицій, в тому числі стосовно оцінки арбітрів, бо багато негативу, багато пліток виникає саме тому, що немає прозорого механізму, який розуміють і клуби, і вболівальники, і преса. Тому навколо цього починаються якісь плітки, що впливає на якість, на імідж українського футболу, на його репутацію. Багато питань, в першу чергу, до Ріццолі було про те, що давайте ви будете показувати оцінки.

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Є палиця з двома кінцями. З одного боку, ми всі зацікавлені в тому, щоб дізнатись, що отримав арбітр. З іншого, є технічні питання. Наприклад, у нас 27 арбітрів. Потрібна постійна ротація: хтось захворів, хтось працював на міжнародному матчі, хтось ще через якісь моменти ще не може. І карати, відсторонювати взагалі всіх неможливо, тому що найкращі гроші отримує арбітр, який працює в полі. На сьогоднішній день це більше 1000 доларів - 39 тисяч гривень.

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Тому арбітр, який зробив помилку, отримав попередження, отримає максимум роботу у машині ВАР. Деякі клуби казали, що арбітр погано відсудив, а в наступному матчі був на ВАР, то це, по суті, втрата грошей. Це і є покарання, бо там арбітр отримує значно менше. Лучано Лучі пояснив, що він не може відсторонювати арбітрів, тому що рано чи пізно не буде кому працювати", - сказав Денисов.

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