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Клуби УПЛ провели робочу нараду із Комітетом арбітрів УАФ

На зустрічі були присутні керівник комітету Лучано Лучі та головний експерта з арбітражу Ніколи Ріццолі
Сьогодні 22:25 159 0
Клуби УПЛ провели робочу нараду із Комітетом арбітрів УАФ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - УПЛ.

Представники клубів вищого дивізіону України провели робочу нараду з Комітетом арбітрів УАФ, обговоривши та проаналізувавши за участі керівника комітету Лучано Лучі та головного експерта з арбітражу Ніколи Ріццолі суперечливі ігрові моменти.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Директор УПЛ Євген Дикий більш детально розповів про цю зустріч, яка відбулася в режимі онлайн.

"Дійсно, відбулася робоча нарада за участі представників усіх клубів української Прем'єр-Ліги та Комітету Арбітрів УАФ, за участі керівника комітету Лучано Лучі та головного експерта з арбітражу Ніколи Ріццолі.

Сторони обмінялися думками стосовно якості арбітражу матчів чемпіонату України. Такі зустрічі дуже потрібні, маємо надію, що вони відбуватимуться на постійній основі. Колеги з комітету арбітрів продемонстрували, яким чином відбувається аналіз усіх матчів української Прем'єр-Ліги. Це дійсно кропітка робота, кожен епізод розглядається, аналізується та заноситься в окремий файл.

Учасники наради розглянули та проаналізували ситуації за попередні тури, щодо яких у клубів виникали зауваження та запитання. Розмова була відверта, конструктивна, усі залишилися задоволені та подякували за цю роботу.

Також клубами було висловлено побажання, щоб робота Комітету Арбітрів була більш відкритою. Попередньо досягнуто домовленості, що відеорозбір матчів, який проводиться Комітетом Арбітрів, буде доступний на офіційних ресурсах Комітету", — розповів Дикий.

Раніше УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 10 туру.

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