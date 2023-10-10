В УЄФА підтвердили дискваліфікацію росії U-17

Немає можливості допустити росію

Після завершення засідання Виконавчого комітету УЄФА один з представників організації коротко підтвердив, що росія U-17 знову дискваліфікована та не може брати участь в офіційних матчах.

Про це повідомляє The Athletic.

"Це питання більше не обговорюється. Нема технічної можливості допустити російські команди до матчів", – заявив представник УЄФА.

УАФ підтвердила цю інформацію та подякувала УЄФА.

Раніше організація несподівано допустила росію U-17 до матчів, проте зіткнулася з критикою через війну росії проти України. Крім того, багато федерацій заявили, що їхні команди не гратимуть з росією.

В УЄФА виправдовували своє рішення щодо допуску тим, що "діти не повинні страждати", проте тепер довелося скасувати своє рішення.

Цікаво, що ФІФА слідом УЄФА дала допуск до офіційних матчів жіночій та чоловічій збірним росії U-17. Поки що ФІФА не коментує рішення УЄФА.

Очікується, що найближчим часом це питання не порушуватиметься. У ФІФА після допуску росії U-17 зазначили, що більше жодних команд до завершення агресії проти України допущено не буде.