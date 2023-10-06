Президенту УАФ Павелку продовжили запобіжний захід на 48 діб

У п’ятницю, 6 жовтня, відбулося слухання справи про продовження запобіжного заходу для президента УАФ Андрія Павелка.

Про це повідомляє FootballHub.

Суддя Шевченківського районного суду міста Львова ухвалив рішення продовжити запобіжний захід ще на 48 діб. Тепер Павелко перебуватиме у СІЗО до 23 листопада включно.

Рішення стосується справи про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

Термін попереднього запобіжного заходу спливав 9 жовтня.

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