Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
|Чемпіонат Європи-2024. Кваліфікація
|Груповий етап, група C
|14 жовтня, 2023 рік. 16:00
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Збірна України - збірна Пн. Македонії
|Дженералі Арена (Прага, Чехія)
|Головний арбітр - Славко Вінчич (Словенія)
|Трансляція - MEGOGO, Суспільне
У 7-му турі групи C кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року збірна України зіграє номінально домашню гру проти національної команди Північної Македонії. Матч відбудеться на стадіоні Дженералі Арена у Празі. Початок - о 16:00, 14 жовтня.
Україна
"Синьо-жовті" минулий збір для багатьох несподівано почали нічиєю (1:1) проти лідера групи, Англії, завдавши родоначальникам футболу першої втрати очок у поточному відбірковому циклі. Разом із паралельною втратою очок Італією - головним конкурентом України в боротьбі за друге місце у групі - цей результат сильно закрутив інтригу у квінтеті. Проте в наступному матчі наша збірна за всіма статтями поступилась Італії (1:2).
Команді Сергія Реброва через травми у жовтні не зможе допомогти кілька важливих футболістів: Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко та Андрій Лунін. Замість них були довикликані Олександр Піхальонок, Назарій Русин та Дмитро Різник. Також за індивідуальною програмою період реабілітації проходить Денис Попов – у нього було ушкодження, через яке він пропустив останній матч Динамо.
Північна Македонія
Підопічні Благоя Мілевського дуже допомогли збірній України тим, що відібрали очки в Італії на своєму не дуже якісному полі (1:1). А перемога в наступному турі над Мальтою (2:0) дозволила македонцям порівнятися за очками із "синьо-жовтими" та "адзуррі" - у всіх зараз по 7. Щоправда, італійці провели на 1 матч менше за суперників.
Турнірна таблиця
Історія зустрічей
Команди зустрічалися 6 разів, 4 - в офіційних матчах (4 перемоги України, 1 - Пн.Македонії та 1 нічия). Остання гра між цими суперниками відбулася у червні в межах поточного відбору Євро-2024 - українці святкували драматичну перемогу з рахунком 3:2, хоча після першого тайму програвали 0:2.
Орієнтовні склади
Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Зубков, Мудрик, Судаков, Довбик.
Північна Македонія: Димитриєвський, Аліоскі, Мусліу, Серафімов, Манєв, Атанасов, Дімоський, Трайковський, Ельмас, Барді, Рістовський.
Пряма мова
Сергій Ребров (головний тренер України): буде доступна напередодні гри...
Благой Мілевський (головний тренер Пн.Македонії): буде доступна напередодні гри...
Цифри та факти
- Україна виграла всі офіційні матчі проти Пн. Македонії (загальний рахунок - 8:3)
- Лише у 2 іграх із п'яти між цими суперниками вдалося відзначитися обом (2:1 на користь України, Євро-2020; 3:2 на користь України, кваліфікація Євро-2024);
- Сергій Сидорчук відзнався у воротах Північної Македонії ще у відборі на Євро-2016;
- Захисник Аліоскі, який цілком імовірно, зіграє в майбутній грі - автор гола у ворота Георгія Бущана на чемпіонаті Європи 2020 року;
- Руслан Маліновський повертається до табору збірної України після того, як пропустив вересневий збір через брак ігрової практики в Дженоа.
Прогноз букмекерів
- Перемога України - 1,67;
- Нічия - 3,90;
- Перемога Північної Македонії - 5,80.
Прогноз Чемпіона
Перемога збірної України - 2:1