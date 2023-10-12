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Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 07:00 512 0
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Фото Павла Кубанова (УАФ)
#Збірна України з футболу, #Збірна Північної Македонії з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

 Чемпіонат Європи-2024. Кваліфікація
Груповий етап, група C
14 жовтня, 2023 рік. 16:00

Збірна України - збірна Пн. Македонії
Дженералі Арена (Прага, Чехія)
Головний арбітр - Славко Вінчич (Словенія)
Трансляція - MEGOGO, Суспільне

У 7-му турі групи C кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року збірна України зіграє номінально домашню гру проти національної команди Північної Македонії. Матч відбудеться на стадіоні Дженералі Арена у Празі. Початок - о 16:00, 14 жовтня.

Україна

"Синьо-жовті" минулий збір для багатьох несподівано почали нічиєю (1:1) проти лідера групи, Англії, завдавши родоначальникам футболу першої втрати очок у поточному відбірковому циклі. Разом із паралельною втратою очок Італією - головним конкурентом України в боротьбі за друге місце у групі - цей результат сильно закрутив інтригу у квінтеті. Проте в наступному матчі наша збірна за всіма статтями поступилась Італії (1:2).

Команді Сергія Реброва через травми у жовтні не зможе допомогти кілька важливих футболістів: Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко та Андрій Лунін. Замість них були довикликані Олександр Піхальонок, Назарій Русин та Дмитро Різник. Також за індивідуальною програмою період реабілітації проходить Денис Попов – у нього було ушкодження, через яке він пропустив останній матч Динамо.

Північна Македонія

Підопічні Благоя Мілевського дуже допомогли збірній України тим, що відібрали очки в Італії на своєму не дуже якісному полі (1:1). А перемога в наступному турі над Мальтою (2:0) дозволила македонцям порівнятися за очками із "синьо-жовтими" та "адзуррі" - у всіх зараз по 7. Щоправда, італійці провели на 1 матч менше за суперників.

Турнірна таблиця

Історія зустрічей

Команди зустрічалися 6 разів, 4 - в офіційних матчах (4 перемоги України, 1 - Пн.Македонії та 1 нічия). Остання гра між цими суперниками відбулася у червні в межах поточного відбору Євро-2024 - українці святкували драматичну перемогу з рахунком 3:2, хоча після першого тайму програвали 0:2.

Орієнтовні склади

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Зубков, Мудрик, Судаков, Довбик.

Північна Македонія: Димитриєвський, Аліоскі, Мусліу, Серафімов, Манєв, Атанасов, Дімоський, Трайковський, Ельмас, Барді, Рістовський.

Пряма мова

Сергій Ребров (головний тренер України): буде доступна напередодні гри...

Благой Мілевський (головний тренер Пн.Македонії): буде доступна напередодні гри...

Цифри та факти

  • Україна виграла всі офіційні матчі проти Пн. Македонії (загальний рахунок - 8:3)
  • Лише у 2 іграх із п'яти між цими суперниками вдалося відзначитися обом (2:1 на користь України, Євро-2020; 3:2 на користь України, кваліфікація Євро-2024);
  • Сергій Сидорчук відзнався у воротах Північної Македонії ще у відборі на Євро-2016;
  • Захисник Аліоскі, який цілком імовірно, зіграє в майбутній грі - автор гола у ворота Георгія Бущана на чемпіонаті Європи 2020 року;
  • Руслан Маліновський повертається до табору збірної України після того, як пропустив вересневий збір через брак ігрової практики в Дженоа.

Прогноз букмекерів

  • Перемога України - 1,67;
  • Нічия - 3,90;
  • Перемога Північної Македонії - 5,80.

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України - 2:1

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