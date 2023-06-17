Північна Македонія - Україна 2:3: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула вольову перемогу в матчі кваліфікації Євро-2024 над командою північної Македонії (2:3).

Після першого тайму підопічні Реброва поступалися - 0:2, проте в другій 45-хвилинці зуміли забити тричі.

За балканців відзначилися Барді (31', пенальті) та Елмас (40). За українців забивали Забарний (62'), Конопля (68') та Циганков (83').

Огляд матчу

Збірна України здобула перші очки в групі C та наздоганала Італію в турнірній таблиці. Наступний матч українці зіграють проти Мальти, 19 червня в Словаччині.