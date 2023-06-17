Головне
Збірна України з неймовірним камбеком перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024
Вчора 23:40 1513 1
Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:57 7215
Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:36 2586
Циганков після геніального пасу Мудрика вирвав для збірної України перемогу над Північною Македонією - ВІДЕО
Сьогодні 00:20 915
Україна здолала Північну Македонію, Англія розгромила Мальту: результати матчів відбору до Євро-2024
Вчора 23:50 1066
Північна Македонія - Україна 2:3. Яке це було
Вчора 23:40 10582
Гра рукою Матвієнка та суперудар Ельмаса: збірна України пропустила двічі за тайм від Північної Македонії - ВІДЕО
Вчора 23:04 898
Україна поступається Північній Македонії після першого тайму - 2:0
Вчора 22:41 243 1
НБА відсторонила захисника Мемфіса Морента на 25 матчів
Вчора 18:18 364
Коли говорять футболісти, експерти мовчать. Ман Сіті виграв Лігу чемпіонів, а Інтер не програв сезон
Вчора 16:23 803
Прямі трансляції

Північна Македонія - Україна 2:3: огляд матчу

Сьогодні 01:16 383 0
Північна Македонія - Україна 2:3: огляд матчу
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула вольову перемогу в матчі кваліфікації Євро-2024 над командою північної Македонії (2:3).

Після першого тайму підопічні Реброва поступалися - 0:2, проте в другій 45-хвилинці зуміли забити тричі.

За балканців відзначилися Барді (31', пенальті) та Елмас (40). За українців забивали Забарний (62'), Конопля (68') та Циганков (83').

Огляд матчу

Збірна України здобула перші очки в групі C та наздоганала Італію в турнірній таблиці. Наступний матч українці зіграють проти Мальти, 19 червня в Словаччині.

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 7215
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 339425
Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч 7726
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 9877 1
Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків 10058
Північна Македонія - Україна 2:3. Яке це було Північна Македонія - Україна 2:3. Яке це було 10582
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21764
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 26743
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5623
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13929
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 24844
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 112470