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Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024

Матч відбудеться у суботу, 14 жовтня
Сьогодні 20:00 284 0
Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє проти збірної Північної Македонії.

Матч відбудеться в межах 7 туру групи C у суботу, 14 жовтня, на стадіоні Дженералі Арена у Празі (Чехія). Початок о 16:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку на медіасервісі MEGOGO, а також на регіональних телеканалах Суспільного.

Також наш сайт вестиме текстову трансляцію матчу.

Нагадаємо, у 6 турі Україна програла Італії, у 5-му - зіграла внічию з Англією, а італійці втратили важливі очки в грі проти Північної Македонії. Синьо-жовті одноосібно посідають 2 сходинку в турнірній таблиціна 3 очки випереджаючи свого суперника.

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