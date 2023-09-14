Головне
Амосов проведе захист титулу проти Джексона на Bellator 301
Сьогодні 09:17 400
Активісти закликали МОК відсторонити Іран від участі в Олімпіаді
Сьогодні 13:36 115
Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Сьогодні 11:52 6339 2
Калініна поступилася Крейчиковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:53 352
Динамо дозаявило нападника на сезон УПЛ
Вчора 21:39 1403
Збірна Польщі звільнила головного тренера
Вчора 19:22 871
Звягель оголосив про відхід Максимова
Вчора 19:08 596
Бех-Романчук пропустить фінал Діамантової ліги
Вчора 16:25 983
Принц Гаррі зустрівся з Тайрою на Іграх нескорених-2023
Вчора 14:02 834
Сандерленд презентував Русина
Вчора 11:50 745
Прямі трансляції

Магвайр: Впевнений, що зіграю багато матчів за Манчестер Юнайтед

Сьогодні 12:37 185 0
Магвайр: Впевнений, що зіграю багато матчів за Манчестер Юнайтед
#Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Sky Sports.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр має намір продовжити виступи в складі манкуніанців.

Про це він розповів порталу Sky Sport.

"Я б не сказав, що я людина, яка бореться з психологічним тиском. Я багато чого пережив за останні декілька років, я був капітаном Манчестер Юнайтед майже чотири роки. Ви берете на себе величезну відповідальність і все, що з нею пов’язано. Як погане, так і хороше.

  Манчестер Юнайтед змінить титульного спонсора

Вболівальники бачили, що я зробив для збірної Англії у 59 матчах. Я був з командою на трьох великих турнірах. Вони гучно та з гордістю стежили за нами, а я став великим фанатом збірної Англії. Немає нічого кращого, ніж отримати чудовий прийом щоразу, коли я граю за свою країну. Звичайно, моя кар’єра в збірній Англії є великим пріоритетом.

  Манчестер Юнайтед був готовий продати Санчо в Саудівську Аравію

Як і моя клубна кар’єра. Я все обдумав, коли не потрапив до стартового складу у перших чотирьох іграх сезону. Я завершив минулий сезон двома дуже сильними виступами за збірну Англії, і я зіграв у всіх п’яти матчах, щоб допомогти нам вийти на це місце у кваліфікації, тому мені потрібно продовжувати грати, коли мене викличуть.

  Манчестер Юнайтед відсторонив Антоні до розслідування справи про насильство

У клубному футболі я теж хочу грати.Перші чотири тижні були важкими, тому що була одна гра на тиждень, і головний тренер не обирав мене. Але зараз у нас багато ігор, і я впевнений, що зіграю багато матчів", - сказав Магвайр.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Маркевич дав пораду Реброву на другий матч з Італією Маркевич дав пораду Реброву на другий матч з Італією 1818
Збірна України оголосила заявку на матчі Ліги націй з Сербією та Польщею Збірна України оголосила заявку на матчі Ліги націй з Сербією та Польщею 1767
Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком 6339 2
Динамо дозаявило нападника на сезон УПЛ Динамо дозаявило нападника на сезон УПЛ 1403
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 15026
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 11967
Рекомендуємо
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18277 3
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 118327
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33580
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 305277
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 22234 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25461