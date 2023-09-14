Магвайр: Впевнений, що зіграю багато матчів за Манчестер Юнайтед

Джерело - Sky Sports.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр має намір продовжити виступи в складі манкуніанців.

Про це він розповів порталу Sky Sport.

"Я б не сказав, що я людина, яка бореться з психологічним тиском. Я багато чого пережив за останні декілька років, я був капітаном Манчестер Юнайтед майже чотири роки. Ви берете на себе величезну відповідальність і все, що з нею пов’язано. Як погане, так і хороше.

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Вболівальники бачили, що я зробив для збірної Англії у 59 матчах. Я був з командою на трьох великих турнірах. Вони гучно та з гордістю стежили за нами, а я став великим фанатом збірної Англії. Немає нічого кращого, ніж отримати чудовий прийом щоразу, коли я граю за свою країну. Звичайно, моя кар’єра в збірній Англії є великим пріоритетом.

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Як і моя клубна кар’єра. Я все обдумав, коли не потрапив до стартового складу у перших чотирьох іграх сезону. Я завершив минулий сезон двома дуже сильними виступами за збірну Англії, і я зіграв у всіх п’яти матчах, щоб допомогти нам вийти на це місце у кваліфікації, тому мені потрібно продовжувати грати, коли мене викличуть.

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У клубному футболі я теж хочу грати.Перші чотири тижні були важкими, тому що була одна гра на тиждень, і головний тренер не обирав мене. Але зараз у нас багато ігор, і я впевнений, що зіграю багато матчів", - сказав Магвайр.

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