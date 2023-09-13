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Манчестер Юнайтед змінить титульного спонсора

Клуб отримуватиме близько 60 млн фунтів на рік.
Сьогодні 20:11 298 0
Манчестер Юнайтед змінить титульного спонсора
#Манчестер Юнайтед

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед домовився про угоду з американською технологічною компанією Qualcomm.

Про це повідомляє Reuters

Її бренд Snapdragon замінить логотип TeamViewer на місці титульного спонсора на футболці з наступного сезону. Контракт мінімум 3-річний, клуб отримуватиме близько 60 млн фунтів на рік.

Qualcomm займається виробництвом напівпровідникове та телекомунікаційне обладнання, зокрема, мобільні процесори Snapdragon.

Зараз титульним Манчестер Юнайтед є TeamViewer, який два роки тому оголосив, що не буде продовжувати з клубом угоду про співпрацю, яка спливає у 2026-му. TeamViewer – німецький виробник програмного забезпечення для віддаленого доступу. За цією угодою англійці отримують 47 мільйонів фунтів на рік.

Раніше Манчестер Юнайтед відсторонив Антоні до розслідування справи про насильство.

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