Манчестер Юнайтед змінить титульного спонсора

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Юнайтед домовився про угоду з американською технологічною компанією Qualcomm.
Про це повідомляє Reuters
Її бренд Snapdragon замінить логотип TeamViewer на місці титульного спонсора на футболці з наступного сезону. Контракт мінімум 3-річний, клуб отримуватиме близько 60 млн фунтів на рік.
Qualcomm займається виробництвом напівпровідникове та телекомунікаційне обладнання, зокрема, мобільні процесори Snapdragon.
Зараз титульним Манчестер Юнайтед є TeamViewer, який два роки тому оголосив, що не буде продовжувати з клубом угоду про співпрацю, яка спливає у 2026-му. TeamViewer – німецький виробник програмного забезпечення для віддаленого доступу. За цією угодою англійці отримують 47 мільйонів фунтів на рік.
Раніше Манчестер Юнайтед відсторонив Антоні до розслідування справи про насильство.