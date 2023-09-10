Манчестер Юнайтед відсторонив Антоні до розслідування справи про насильство

Манчестер Юнайтед визнає звинувачення проти Антоні

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні тимчасово відсторонений через обвинувачення у насильстві щодо колишньої дівчини.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

"Манчестер Юнайтед визнає звинувачення проти Антоні. Гравці, які не брали участі в міжнародних матчах, повинні повернутися до тренувань у понеділок. Однак з Антоні було узгоджено, що він відкладе своє повернення до подальшого повідомлення, щоб відповісти на звинувачення.

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Як клуб ми засуджуємо акти насильства та жорстокого поводження. Ми усвідомлюємо важливість захисту всіх учасників цієї ситуації та визнаємо вплив цих звинувачень на тих, хто пережив насильство", - говориться у заяві клубу.

Через звинувачення у фізичному насильстві щодо його колишньої дівчини Габріели Каваллін 23-річного вінгера раніше виключили з заявки збірної Бразилії.

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