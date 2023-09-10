Головне
Збірна Німеччини перемогла Сербію та виграла чемпіонат світу-2023
Сьогодні 17:40 32
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 47!
Сьогодні 17:41 5914
Збірна США поступилася Канаді в матчі за бронзу чемпіонату світу-2023
Сьогодні 13:44 527
Італія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:16 245
Італія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 13:06 404
Помер легендарний тренер збірної України з біатлону Карленко
Сьогодні 12:40 789
Стрікленд переміг Адесан'ю та став новим чемпіоном UFC
Сьогодні 08:50 392
Гауфф перемогла білоруску Соболенко у фіналі US Open
Сьогодні 08:34 509 1
Україна відірвалася від Італії, Англія втратила перші очки в групі C кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:01 1929 1
Італія втратила очки в матчі з Північною Македонією, Україна та Англія зіграли внічию: результати матчів відбору Євро-2024
Вчора 23:44 3565
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед відсторонив Антоні до розслідування справи про насильство

Манчестер Юнайтед визнає звинувачення проти Антоні
Сьогодні 15:50 246 0
Манчестер Юнайтед відсторонив Антоні до розслідування справи про насильство
#Антоні, #Манчестер Юнайтед

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні тимчасово відсторонений через обвинувачення у насильстві щодо колишньої дівчини.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

"Манчестер Юнайтед визнає звинувачення проти Антоні. Гравці, які не брали участі в міжнародних матчах, повинні повернутися до тренувань у понеділок. Однак з Антоні було узгоджено, що він відкладе своє повернення до подальшого повідомлення, щоб відповісти на звинувачення.

  Гравці Манчестер Юнайтед підтримали тен Гага у конфлікті із Санчо

Як клуб ми засуджуємо акти насильства та жорстокого поводження. Ми усвідомлюємо важливість захисту всіх учасників цієї ситуації та визнаємо вплив цих звинувачень на тих, хто пережив насильство", - говориться у заяві клубу.

Через звинувачення у фізичному насильстві щодо його колишньої дівчини Габріели Каваллін 23-річного вінгера раніше виключили з заявки збірної Бразилії.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Англія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Україна - Англія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 8827
Україна - Англія: відео голів і огляд матчу Україна - Англія: відео голів і огляд матчу 7496
Зінченко відкрив рахунок у матчі Україна - Англія після стрімкої атаки - ВІДЕО Зінченко відкрив рахунок у матчі Україна - Англія після стрімкої атаки - ВІДЕО 7910
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 28533
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 13788
Україна - Англія 1:1. Як це було Україна - Англія 1:1. Як це було 44080
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 80933
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 118102
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30028
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 54728 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56743
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 26702