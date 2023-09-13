Італія - Україна: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У групі C кваліфікації Євро-2024 збірна України у Мілані на Сан-Сіро гратиме проти збірної Італії.
Поєдинок відбудеться в межах 6 туру, 12 вересня, о 21:45 за київським часом. Детальніше про матч читайте в нашому анонсі.
Дивіться відео голів і огляд матчу онлайн у режимі реального часу на нашому сайті в цій новині.
1:0 - 12' Фраттезі
2:0 - 29' Фраттезі
2:1 - 41' Ярмоленко
Огляд матчу
Пряма трансляція поєдинку відбудеться в медіасервісі MEGOGO та на Суспільному й буде доступною ТУТ.
Також наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію з місця події.