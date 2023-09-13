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Італія - Україна: відео голів і огляд матчу

Сьогодні 00:52 6433 0
Італія - Україна: відео голів і огляд матчу
Фото Павла Кубанова, УАФ
#Збірна України з футболу, #Збірна Італії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

У групі C кваліфікації Євро-2024 збірна України у Мілані на Сан-Сіро гратиме проти збірної Італії.

Поєдинок відбудеться в межах 6 туру, 12 вересня, о 21:45 за київським часом. Детальніше про матч читайте в нашому анонсі.

Дивіться відео голів і огляд матчу онлайн у режимі реального часу на нашому сайті в цій новині.

1:0 - 12' Фраттезі

2:0 - 29' Фраттезі

2:1 - 41' Ярмоленко

Огляд матчу

Пряма трансляція поєдинку відбудеться в медіасервісі MEGOGO та на Суспільному й буде доступною ТУТ.

Також наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію з місця події.

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