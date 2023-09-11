Головне
Італія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 19:30 1285
Ребров: Я знаю, як буде грати збірна Італії
Сьогодні 21:25 150
Плотницький пояснив поразку від Словенії
Сьогодні 21:13 269
Ребров: "Гравці розуміють, що це дуже важливий матч як для Італії, так і для нас"
Сьогодні 21:00 173
Італія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 20:51 1961
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію
Сьогодні 20:33 168
Ребров допустив появу Ярмоленка у матчі з Італією
Сьогодні 20:27 225
Збірна України поступилась Словенії у чвертьфіналі Євро-2023
Сьогодні 19:48 808
Спаллетті: Україна будуватиме гру на контратаках
Сьогодні 19:25 284
Італія - Україна: букмекери назвали фаворита матчу
Сьогодні 18:32 817
Прямі трансляції

Італія - Україна: онлайн-трансляція

Сьогодні 20:51 1961 0
Італія - Україна: онлайн-трансляція
#Збірна України з футболу, #Збірна Італії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

 Чемпіонат Європи-2024. Кваліфікація
Груповий етап, група C
12 вересня, 2023 рік. 21:45

Збірна Італії - збірна України
Сан-Сіро/Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)
Головний арбітр - Алехандро Ернандес Ернандес (Іспанія)
Трансляція - MEGOGO, Суспільне

Збірна України в гостях зіграє проти збірної Італії в межах 6 туру кваліфікації Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Сан-Сіро в Мілані, 12 вересня. Початок о 21:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу, починаючи з 21:30.

Напередодні матчу в Мілані українці одноосібно посідають другу сходинку в групі, італійці - треті.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 5 4 1 0 16-2 13
2  Україна 4 2 1 1 5-5 7
3  Італія 3 1 1 1 4-3 4
4  Північна Македонія 4 1 1 2 5-12 4
5  Мальта 4 0 0 4 1-9 0

Факти й цифри

  • Україна зіграє з Італією вдев'яте;
  • У попередніх 8 матчах синьо-жовті змогли двічі зіграти внічию, при 6 поразках;
  • Україна програла Італії всі офіційні матчі (5), різниця м'ячів - 2:12;
  • Для збірної України матч на Сан-Сіро стане першим на культовій міланській арені;
  • Попередній матч на Сан-Сіро Італія провела у вересні минулого року - перемога над Англією (1:0) у межах Ліги націй;
  • Команди зустрічалися у чвертьфіналі ЧС-2006 (3:0 на користь Італії). Це була єдина участь України у фінальних стадіях Кубка світу, а "скуадра адзурра" тоді вчетверте (і поки востаннє) виграла мундіаль;
  • Для Лучано Спаллетті матч проти України стане другим на чолі збірної. 64-річний фахівець став третім тренером, який очолив збірну Італії відразу після виграного Скудетто (титулу чемпіона Італії), до цього були Антоніо Конте (2014) та Еленіо Еррера (1966);
  • Для керманича збірної України Сергія Реброва матч з Італією стане лише четвертим на чолі національної команди.

Пряма трансляція

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі назвав суму, яку Нганну заробить за бій з ним Ф'юрі назвав суму, яку Нганну заробить за бій з ним 5373
Ретро дня: 11 років тому Коноплянка забив супергол у ворота Англії на Вемблі - ВІДЕО Ретро дня: 11 років тому Коноплянка забив супергол у ворота Англії на Вемблі - ВІДЕО 4484
Рейтинг ATP: Джокович став першою ракеткою світу Рейтинг ATP: Джокович став першою ракеткою світу 70588
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася у топ-25 Рейтинг WTA: Світоліна піднялася у топ-25 327356 3
22 роки тому відбулися терористичні акти у США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою 22 роки тому відбулися терористичні акти у США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою 1574
Збірна Польщі програла Албанії: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Збірна Польщі програла Албанії: результати матчів кваліфікації Євро-2024 7144
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2917
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35856 4
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 88871 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54790
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 26770
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 305190