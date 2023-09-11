Італія - Україна: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи-2024. Кваліфікація Груповий етап, група C 12 вересня, 2023 рік. 21:45 Збірна Італії - збірна України Сан-Сіро/Джузеппе Меацца (Мілан, Італія) Головний арбітр - Алехандро Ернандес Ернандес (Іспанія) Трансляція - MEGOGO, Суспільне

Збірна України в гостях зіграє проти збірної Італії в межах 6 туру кваліфікації Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Сан-Сіро в Мілані, 12 вересня. Початок о 21:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу, починаючи з 21:30.

Напередодні матчу в Мілані українці одноосібно посідають другу сходинку в групі, італійці - треті.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 5 4 1 0 16-2 13 2 Україна 4 2 1 1 5-5 7 3 Італія 3 1 1 1 4-3 4 4 Північна Македонія 4 1 1 2 5-12 4 5 Мальта 4 0 0 4 1-9 0

Факти й цифри

Україна зіграє з Італією вдев'яте;

У попередніх 8 матчах синьо-жовті змогли двічі зіграти внічию, при 6 поразках;

Україна програла Італії всі офіційні матчі (5), різниця м'ячів - 2:12;

Для збірної України матч на Сан-Сіро стане першим на культовій міланській арені;

Попередній матч на Сан-Сіро Італія провела у вересні минулого року - перемога над Англією (1:0) у межах Ліги націй;

Команди зустрічалися у чвертьфіналі ЧС-2006 (3:0 на користь Італії). Це була єдина участь України у фінальних стадіях Кубка світу, а "скуадра адзурра" тоді вчетверте (і поки востаннє) виграла мундіаль;

Для Лучано Спаллетті матч проти України стане другим на чолі збірної. 64-річний фахівець став третім тренером, який очолив збірну Італії відразу після виграного Скудетто (титулу чемпіона Італії), до цього були Антоніо Конте (2014) та Еленіо Еррера (1966);

Для керманича збірної України Сергія Реброва матч з Італією стане лише четвертим на чолі національної команди.

Пряма трансляція