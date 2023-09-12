Італія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

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Чемпіонат Європи-2024. Кваліфікація Груповий етап, група C 12 вересня, 2023 рік. 21:45 Збірна Італії - збірна України Сан-Сіро/Джузеппе Меацца (Мілан, Італія) Головний арбітр - Алехандро Ернандес Ернандес (Іспанія) Трансляція - MEGOGO, Суспільне

У 6-му турі групи C кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року збірна України зіграє виїзну гру проти національної команди Італії. Матч відбудеться на легендарному стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Початок - о 21:45, 12 вересня.

Італія

"Скуадра адзурра" в суботу провела перший матч під керівництвом нового тренера - Лучано Спаллетті. Матч проти Північної Македонії на неякісному полі завершився з рахунком 1:1. Ця нічия значно ускладнила перспективи італійців на прямий вихід на Євро - тепер майбутні ігри проти України набувають статус ключових, мало не плей-оф.

Новий наставник збірної Італії дотримується тієї самої тактичної схеми (4-3-3), але, схоже буде більше довіряти таким футболістам, як Алессандро Бастоні та Маттія Дзакканьї, що під керівництвом Роберто Манчіні грали небагато. Також "лазурні" мають дві серйозні кадрові втрати - Федеріко К'єзу та Лоренцо Пеллеґріні, які пропускали й попередній матч. А після гри з македонцями табір команди через пошкодження покинули ще й правий вінгер Маттео Політано (його замінив Ріккардо Орсоліні) та центральний захисник Джанлука Манчіні.

Україна

"Синьо-жовті" для багатьох несподівано зіграли внічию (1:1) проти лідера групи, збірної Англії, завдавши родоначальникам футболу першої втрати очок у поточному відбірковому циклі. Разом із паралельною втратою очок Італією - головним конкурентом України в боротьбі за друге місце у групі - цей результат сильно закручує інтригу у квінтеті.

Команді Сергія Реброва, як і в матчі у Вроцлаві, не зможе допомогти Микола Шапаренко (замість нього був довикликаний Олександр Піхальонок). Також під питанням участь у грі на Сан-Сіро капітана Андрія Ярмоленка, який через травму пропускав останні матчі Динамо, але в заявці збірної на гру проти Англії вже був, хоча на полі так і не з'явився.

Турнірна таблиця

Історія зустрічей

Історія протистояння України та Італії налічує 8 матчів: 4 - у кваліфікації ЧЄ, одного разу у фінальній частині ЧС і ще тричі - в товариських матчах. "Синьо-жовті" досі не змогли жодного разу перемогти й лише 2 гри звели внічию, обидві були контрольними, тобто неофіційними.

Пряма мова

Лучано Спаллетті (головний тренер збірної Італії):

"Ми перебуваємо в ситуації, з якою легко впоратися: ми маємо здобути перемогу в усіх матчах, що залишилися. Ми не можемо грати на нічию. Ми маємо отримувати задоволення від гри. Нам варто знайти рішення рівняння, де є задоволення та результат. Слід важко працювати. Ми жадаємо перемагати, демонструючи хороший футбол, чого нам не вдалося в Скоп’є проти Північної Македонії.

Збірна України? Вона — більш організована команда, ніж македонці. В українців є чітке уявлення про те, якими мають бути позиції при володінні м’ячем. Гадаю, вони намагатимуться побудувати свої дії на швидких контратаках. Просто подивіться на гол, який вони забили Англії. Ми маємо тримати м’яч, аби відчиняти вузькі дверцята в їхній обороні"

Сергій Ребров (головний тренер збірної України):

"Італія — це топкоманда, тому ми її не перемагали. Дуже складно грати з такими суперниками. З Англією ми здобули очко, але це було дуже й дуже складно. Така ж гра нас очікує завтра. Ми повинні вірити в себе, розуміти, що тільки своєю грою можемо здобути очки на "Сан-Сіро".

Я сподіваюся, що зараз збірна України переживає дуже хороші часи. Криза в Італії? Я дивився усі матчі Італії, у тому числі у фінальному етапі Ліги націй, — це дуже гарна команда. Так, вони не виграли Лігу націй, але показують дуже високий рівень. Тому я не вважаю, що вони в кризі. Це дуже сильний суперник, до якого ми повинні ставитися дуже серйозно"

Орієнтовні склади

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Романьйолі, Бастоні, Дімарко, Барелла, Локателлі, Тоналі, Дзаніоло, Іммобіле, Дзакканьї;

Україна: Бущан, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Циганков, Мудрик, Довбик.

Цифри й факти

Команди зустрічалися у чвертьфіналі ЧС-2006 (3:0 на користь Італії). Це була єдина участь України у фінальних стадіях Кубку світу, а "скуадра адзурра" тоді вчетверте (і поки востаннє) виграла мундіаль

Україна програла Італії всі офіційні матчі (5), різниця м'ячів - 2:12

"Синьо-жовті" вперше зіграють на Сан-Сіро

Попередній матч на Сан-Сіро Італія провела у вересні минулого року - перемога над Англією (1:0) у межах Ліги націй

Останній матч між собою команди провели у жовтні 2018-го - товариська гра у Генуї завершилася з рахунком 1:1

Лучано Спаллетті став третім тренером, який очолив збірну Італії відразу після виграного Скудетто (титулу чемпіона Італії), до цього були Антоніо Конте (2014) та Еленіо Еррера (1966)

Прогноз букмекерів

Перемога Італії - 1,48 ;

; Нічия - 4,45 ;

; Перемога України - 7,80.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.