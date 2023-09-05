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Антоні звинуватили у нападі на колишню дівчину

Інцидент розслідує поліція
Сьогодні 09:22 230 0
Антоні звинуватили у нападі на колишню дівчину
Фото - gettyimages
#Антоні, #Манчестер Юнайтед

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні перебуває під слідством поліції Великого Манчестера за звинуваченням у нападі на колишню дівчину.

Про це повідомляє The Telegraph.

Габріела Каваллін стверджує, що футболіст ударив її кулаком і головою в готелі в Манчестері наступного дня після перемоги Юнайтед над Манчестер Сіті з рахунком 2:1 14 січня. Також вона давала свідчення, що 8 травня Антоні кинув у неї скляну чашку.

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Загалом дати ймовірних інцидентів варіюються від червня 2022 року до травня 2023 року. Каваллін стверджує, що перший напад стався, коли вона була вагітна, футболіст погрожував викинути її з машини, яка рухається.

У червні Габріела подала заяву до поліції Сан-Паулу, звинувативши Антоні у "домашньому насильстві, погрозах та тілесних ушкодженнях". Вона також звернулася в поліцію Великого Манчестера.

Раніше Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Манчестер Юнайтед.

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