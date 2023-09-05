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Антоні виключили зі збірної Бразилії на вересневі матчі

Замість Антоні викликали Габріела Жезуса
Сьогодні 10:24 193 0
Антоні виключили зі збірної Бразилії на вересневі матчі
Фото - gettyimages
#Антоні, #Габріел Жезус

Джерело - tribuna.com.

Федерація футболу Бразилії оголосила про виключення зі складу команди на вересневі матчі відбору ЧС-2026 вінгера Манчестер Юнайтед Антоні.

Про це йдеться в заяві федерації.

"У зв’язку з фактами, які були оприлюднені 4 вересня, які пов’язані з Антоні і які потребують розслідування, а також для захисту ймовірної жертви, гравця, збірної Бразилії та бразильської Федерації футболу, повідомляємо, що футболіста виключено зі збірної Бразилії", - заявили в ФФБ.

Раніше повідомлялося, що поліція Сан-Паулу та Великого Манчестера розслідують справу про домашнє насильство з боку Антоні щодо його колишньої дівчини.

Замість Антоні в збірну Бразилії викликано форварда Арсенала Габріела Жезуса.

9 вересня бразильська збірна зіграє проти Болівії, 13-го - проти Перу у рамках кваліфікації ЧС-2026.

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