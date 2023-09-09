Україна - Англія 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна України зіграла внічию із Англією в матчі відбору на Євро-2024.

90' Конопля вдало зіграв у відборі на фланзі і вибив м'яч подалі.

90' 4 хвилини додав арбітр до першого тайму.

89' Заміна в складі збірної України: замість Мудрика на поле вийшов Назарина.

88' Мудрик намагався втекти від Вокера і зазнав пошкодження.

87' Заміна в складі збірної Англії: замість Саки на поле вийшов Галлагер.

86' Бущан вийшов з воріт і першим до м'яча дістався у боротьбі з Магваєром. Гаррі за підкат у ноги українському голкіперу отримав жовту.

85' Рашфорд потужно подавав, Бущан кулаком вибив м'яч подалі.

83' Рашфорд заробив небезпечний штрафний на фланзі.

81' Мудрик намагався оббігти Вокера на фланзі, однак втратив м'яч Михайло.

79' Мудрик виконував подачу зі стандарту, але м'яч прийшов у руки Пікфорду.

78' Буяльський на фланзі заробив штрафний у боротьбі з Фоденом.

77' Степаненко опинився на газоні після боротьбі з Магваєром.

76' Ще одна заміна в складі збірної України: замість Зінченка на поле вийшов Буяльський.

74' Миколенко головою скинув Бущану, Україна розпочне власну атаку.

72' Магвайр головою пробивав після кутового, Бущан забрав м'яч у руки.

71' Мудрик на газоні і потребує медичної допомоги.

70' Кейн після контратаки прострілював у центр штрафного, Миколенко вибив м'яч на кутовий.

69' Мудрик пішов проти трьох гравців у дриблінг і втратив м'яч.

68' Циганков намагався навісити з правого флангу, але влучив у Чілвелла.

67' Мудрик подавав з кутового, Кейн вибив м'яч подалі від власних воріт.

66' Також дві заміни від Саутгейта: Рашфорд та Фоден замінили Беллінгема та Меддісона.

65' Подвійна заміна в складі збірної України: замість Яремчука та Судакова на поле вийшли Довбик та Сидорчук.

63' Кейн пробивав з-за меж карного майданчика - повз ворота пролетів м'яч.

62' Сака накрутив кількох захисників у штрафному майданчику і пробивав низом. Захисники заблокували цей удар, а вінгер збірної Англії апелює до гри рукою.

60' Чілвелл порушив правила у боротьбі проти Тараса Степаненка.

59' Сака змістився у центр і потужним ударом влучив у поперечину.

58' Сака увірвався у штрафний майданчик і виконав простріл, однак арбітр у цей момент зафіксував офсайд.

56' Судаков з ходу пробивав лівою ногою, повз ворота пройшов м'яч.

54' Зінченко намагався віддати пас на хід на Циганкова, однак Чілвелл перехопив цю передачу.

53' Меддісон небезпечно прострілював, однак після дотику Бущана Конопля вибив м'яч на кутовий.

51' Розіграли англійці стандарт і Магвайр пробивав головою, вище воріт пішов м'яч.

50' Кривцов порушив правила проти Кейна недалеко від воріт Бущана.

48' Магвайр у підкаті був змушений вибивати м'яч в аут, щоб не дати пройти Миудрику по флангу.

47' Заміна в складі збірної України: замість Матвієнка на поле вийшов Кривцов.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Команди обмінялися забитими голами.

45' 1 хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Яремчук у центрі поля жовту картку отримав за фол проти Гендерсона.

43' Взяття воріт зараховано!

42' ВАР перевіряє гол.

41' Гол! Збірна Англії зрівнює рахунок! Кейн з глибини виконав закидання на Вокера, який прийняв м'яч і розстріляв ворота Бущана.

39' Яремчук намагався знайти пасом на фланзі Коноплю, однак Гуехі виявився першим на м'ячі.

37' Гендерсон у центрі поля збив Яремчука.

36' Меддісон міг вийти один на один, однак невдалий прийом м'яча дав Забарному можливість перехопити цю передачу.

34' Забарний класно пройшов двох гравців біля штрафного майданчика і змусив Меддісона порушити правила. За жорсткий підкат жовту картку отримав хавбек збірної Англії.

33' Меддісон сигналізує про фол з боку Циганкова, але свисток арбітра мовчить.

32' Циганков вдало прикрив м'яч корпусом і заробив штрафний.

31' Вокер подавав у штрафний майданчик, Забарний головою вибив м'яч.

30' Яремчук порушив правила у боротьбі з Гуехі.

29' Меддісон потужно пробивав по воротах - вище воріт.

28' Конопля встиг у захисті відпрацювати і вибити м'яч з-під ніг Гендерсона.

26' ГООООООООЛ! Збірна України виходить вперед! Циганков по флангу прорвався, віддав на Коноплю, який прострілив у центр штрафного майданчика, де Зінченко вдало пробив повз Пікфорда.

24' Циганков прострілював на Яремчука, Магвайр вибив м'яч подалі.

23' Зінченко намагався розвинути атаку через Яремчука, однак Роман не зміг зачепитися за м'яч.

22' Степаненко отримав жовту картку за грубий фол проти Меддісона.

20' Конопля виконав невдалий простріл, влучивши в ногу Судакову.

18' Матвієнко виграв верхову боротьбу і скинув Бущану м'яч у руки.

16' Вокер сфолив на Мудрику на фланзі.

14' Сака намагався пробити з льоту, Степаненко заблокував цей удар.

12' Хендерсон подавав на Кейна, але Гаррі не вдалося дістатися до м'яча.

10' Вдалося збірній Україні забрати м'яч під свій контроль.

8' Вдало у пресингу грають англійці і швидко повертають собі м'яч після втрати.

6' Миколенко збив Саку на фланзі. Не одразу зміг піднятися Букайо, але все ж продовжує він матч.

4' Беллінгем віддавав проникаючу передачу на Саку, але вінгер збірної Англії випустив м'яч за межі поля.

3' Контролюють англійці м'яч з перших хвилин у центрі поля.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн України!

Лунає гімн Англії!

Команди виходять на поле!

Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Англійська команда зіграє в червоній формі.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Степаненко, Зінченко, Судаков, Мудрик, Циганков, Яремчук

Запасні: Трубін, Лунін, Михайліченко, Кривцов, Попов, Караваєв, Сидорчук, Назарина, Ярмоленко, Буяльський, Ванат, Довбик

Англія: Пікфорд, Вокер, Гуехі Магвайр, Чілвелл, Райс, Гендерсон, Беллінґем, Сака, Меддісон, Кейн

Запасні: Ремсдейл, Джонстон, Тріпп'є, Колвілл, Томорі, Філліпс, Данк, Езе, Галлахер, Фоден, Решфорд, Вілсон

Збірна України на власному полі зіграє проти збірної Англії в межах 5 туру кваліфікації Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на Міському стадіоні у Вроцлаві, 9 вересня. Початок о 19:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу, починаючи з 18:45.

Дивитися пряму трансляцію матчу Україна - Англія можна ТУТ. Детальніше про матч читайте в нашому анонсі.