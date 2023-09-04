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Україна - Англія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024

Матч відбудеться у суботу, 9 вересня
Сьогодні 16:03 79 0
Україна - Англія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у матчі 5 туру кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 зіграє проти збірної Англії.

Матч відбудеться у суботу, 9 вересня. Початок матчу о 19:00 за київським часом. Зустріч відбудеться на стадіоні Tarczynski Arena у Вроцлаві.

Дивіться пряму трансляцію матчу онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні, медіасервісі Megogo: на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна" або "Спорт". Також матчі збірної України у прямому етері будуть доступні на регіональних каналах Суспільного.

Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

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