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Збірна України обрала форму на матч з Англією

Початок о 19:00 за київським часом
Сьогодні 14:09 139 0
Збірна України обрала форму на матч з Англією

Джерело - Чемпіон.

У 5 турі кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року збірна України зіграє домашню гру проти національної команди Англії.

Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Англійська команда зіграє в червоній формі.

Матч відбудеться на Міському стадіоні у Вроцлаві. Початок о 19:00, 9 вересня.

Дивитися пряму трансляцію матчу Україна - Англія можна ТУТ. Детальніше про матч читайте в нашому анонсі.

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