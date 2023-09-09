Збірна України обрала форму на матч з Англією

Джерело - Чемпіон.
У 5 турі кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року збірна України зіграє домашню гру проти національної команди Англії.
Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Англійська команда зіграє в червоній формі.
Матч відбудеться на Міському стадіоні у Вроцлаві. Початок о 19:00, 9 вересня.
Дивитися пряму трансляцію матчу Україна - Англія можна ТУТ. Детальніше про матч читайте в нашому анонсі.
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