Дешам: Мбаппе відповідає своєму статусу капітана збірної

Тренер збірної Франції прокоментував відсутність Мбаппе на пресконференції

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе не прийшов на пресконференції перед матчем з Ірландією.

Цю ситуацію прокоментував головний тренер команди Дідьє Дешам.

"Капітан не повинен бути присутнім веь час. На мою думку, це на користь національної команди, і я чудово знаю, що ви дуже зацікавлені в Кіліані. Не думаю, що йому поставили б багато питань щодо матчу з Ірландією, якби він був тут.

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Я ставлю інтереси колективу вище за особисті. Кіліан у порядку, він повернувся до команди та грає один матч за іншим. Фізично та психологічно у нього все добре, і він відповідає своєму статусу капітана", - сказав Дешам.

Deschamps sur l’absence de Mbappé en conférence de presse :



« Je sais bien que vous portez beaucoup d'intérêt à Kylian mais je ne pense pas qu'il y aurait eu beaucoup de questions sur le match contre l'Irlande s’il avait été là. Je mets devant l'intérêt collectif. »



(CP) pic.twitter.com/xDJJjsfQuO — BeFootball (@_BeFootball) September 6, 2023

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