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Дешам: Мбаппе відповідає своєму статусу капітана збірної

Тренер збірної Франції прокоментував відсутність Мбаппе на пресконференції
Вчора 23:02 195 0
Дешам: Мбаппе відповідає своєму статусу капітана збірної
Фото: Getty Images
#Кіліан Мбаппе, #Збірна Франції з футболу, #Дідьє Дешам

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе не прийшов на пресконференції перед матчем з Ірландією.

Цю ситуацію прокоментував головний тренер команди Дідьє Дешам.

"Капітан не повинен бути присутнім веь час. На мою думку, це на користь національної команди, і я чудово знаю, що ви дуже зацікавлені в Кіліані. Не думаю, що йому поставили б багато питань щодо матчу з Ірландією, якби він був тут.

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Я ставлю інтереси колективу вище за особисті. Кіліан у порядку, він повернувся до команди та грає один матч за іншим. Фізично та психологічно у нього все добре, і він відповідає своєму статусу капітана", - сказав Дешам.

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