Мусіала покинув розташування збірної Німеччини через ушкодження

Строки відновлення Мусіали поки що невідомі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала не допоможе національній команді у вересневих матчах.

Про це повідомляє пресслужба Баварії.

Причиною цього є ушкодження спини у 20-річного гравця. Строки відновлення Мусіали поки що невідомі.

Німці проведуть два товариські матчі - 9 вересня з Японією та 12-го з Францією.

Нагадаємо, Тухель хотів підписати Мактомінея у Баварію.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!