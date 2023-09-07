Мусіала покинув розташування збірної Німеччини через ушкодження

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала не допоможе національній команді у вересневих матчах.
Про це повідомляє пресслужба Баварії.
Причиною цього є ушкодження спини у 20-річного гравця. Строки відновлення Мусіали поки що невідомі.
Німці проведуть два товариські матчі - 9 вересня з Японією та 12-го з Францією.
ℹ️ @JamalMusiala reist nicht zur Nationalmannschaft.— FC Bayern München (@FCBayern) September 7, 2023
Alle Infos: https://t.co/kIuWnbXrM9
Нагадаємо, Тухель хотів підписати Мактомінея у Баварію.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!