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Мусіала покинув розташування збірної Німеччини через ушкодження

Строки відновлення Мусіали поки що невідомі
Сьогодні 20:36 164 0
Мусіала покинув розташування збірної Німеччини через ушкодження
Фото: Getty Images
#Баварія, #Збірна Німеччини з футболу, #Джамал Мусіала

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала не допоможе національній команді у вересневих матчах.

Про це повідомляє пресслужба Баварії.

Причиною цього є ушкодження спини у 20-річного гравця. Строки відновлення Мусіали поки що невідомі.

Німці проведуть два товариські матчі - 9 вересня з Японією та 12-го з Францією.

Нагадаємо, Тухель хотів підписати Мактомінея у Баварію.

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