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Тухель хотів підписати Мактомінея у Баварію

Керівництво Баварії заблокувало трансфер
Сьогодні 09:55 172 0
Тухель хотів підписати Мактомінея у Баварію
Фото - gettyimages
#Баварія, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Томас Тухель, #Скотт Мактоміней

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Баварії Томас Тухель минулого літа хотів бачити у команді півзахисника Манчестер Юнайтед Скотта Мактомінея.

Про це повідомляє Рафаель Гонігштайн.

Німецький спеціаліст навіть спілкувався з футболістом телефоном з цього приводу.

Проте керівництво мюнхенців сумнівалося, що Мактоміней відповідатиме вимогам клубу, тому наклало вето на його підписання.

Нагадаємо, 26-річний шотландець є вихованцем манчестерського клубу. На його рахунку 19 голів та 5 результативних передач у 211 матчі за першу команду.

Раніше Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Вест Гема щодо Мактомінея.

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