Тухель хотів підписати Мактомінея у Баварію

Керівництво Баварії заблокувало трансфер

Головний тренер Баварії Томас Тухель минулого літа хотів бачити у команді півзахисника Манчестер Юнайтед Скотта Мактомінея.

Про це повідомляє Рафаель Гонігштайн.

Німецький спеціаліст навіть спілкувався з футболістом телефоном з цього приводу.

Проте керівництво мюнхенців сумнівалося, що Мактоміней відповідатиме вимогам клубу, тому наклало вето на його підписання.

Нагадаємо, 26-річний шотландець є вихованцем манчестерського клубу. На його рахунку 19 голів та 5 результативних передач у 211 матчі за першу команду.

Раніше Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Вест Гема щодо Мактомінея.