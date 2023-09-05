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Серія А готова запустити власну платформу трансляції матчів

Лігу не задовільняють пропозиції мовників
Сьогодні 15:55 210 0
Серія А готова запустити власну платформу трансляції матчів
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - tribuna.com.

Серія А готова запустити власну платформу з трансляціями матчів в Італії, якщо мовники, які борються за права, не покращать свої пропозиції.

Про це повідомляє Reuters.

Ліга відклала до 15 жовтня ухвалення рішення про продаж прав на показ матчів в Італії. Попередні пропозиції залишилися нижчими за річну ціну в 1 мільярд євро, про яку просили клуби протягом наступних 5 років, починаючи з сезону 2024/25 років.

"Маємо структуру, щоб пропонувати трансляцію матчів безпосередньо глядачам. Розглядаємо цей варіант. Надто низькі пропозиції не будемо розглядати", - сказав генеральний директор Серії А Луїджі Де С’єрво.

Раніше цього року ліга провела кілька раундів переговорів з DAZN, Sky Italia та MediaForEurope. Зараз Серія А отримує близько 930 млн євро за сезон від продажу своїх прав в Італії, причому левова частка належить DAZN.

Читайте: Гендиректор Серії А: Наша ліга - найзахопливіша в Європі

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