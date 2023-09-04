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Гендиректор Серії А: Наша ліга - найзахопливіша в Європі

Луїджі Де С'єрво розповів про італійську Серію А
Вчора 23:57 179 0
Гендиректор Серії А: Наша ліга - найзахопливіша в Європі
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Calciomercato.com.

Італійська Серія А - найзахопливіша ліга в Європі.

Про це розповів генеральний директор чемпіонату Луїджі Де С'єрво.

"Наша ліга - найзахопливіша в Європі. Якщо аналізувати результати на полі, дивитися на кількість забитих м’ячів, то ми найвидовищніші. Ніхто не відчуває, що домінує в лізі.

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Чемпіонат живий, непередбачуваний, тоді як скрізь завжди перемагають ті самі старі імена. Серія А вирішила інвестувати в прозорість. Продовжимо цей рух, опублікувавши аудіо розмов між арбітром і ВАР", - сказав Де С’єрво.

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